Niki Lauda fordert: „Gleiches Recht für alle!“

Hochspannung vor dem Klassiker an der Côte d’Azur. In den verwinkelten Straßen von Monte Carlo geht der Dreikampf zwischen Mercedes, Ferrari und Red Bull in die nächste Runde. Aber noch bevor es am Samstag ins Qualifying geht, erwartet Niki Lauda, Vorstandsvorsitzender der „Silberpfeile“, eine Entscheidung der FIA in der leidigen Grauzonen-Causa, die Ferrari angeblich nützt.