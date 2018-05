„Antigraviator“ erzeugt Rausch der Geschwindigkeit

Entwicklerstudio Cybernetic Walrus und Publisher Iceberg Interactive machen Freunden irrwitziger Geschwindigkeit am 6. Juni ein Angebot. Mit „Antigraviator“ erscheint an diesem Tag ihr an den Genreklassiker „Wipeout“ oder das etwas neuere PC-Rennspiel „Redout“ erinnernder Anti-Gravitations-Racer, der nebst Tempo auch mit zerstörbaren Rennstrecken und fiesen Waffen auffallen soll. Im Launch-Trailer gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das Game. „Antigraviator“ kommt für PC, PS4 und Xbox One.