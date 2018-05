Malende Orang-Utan-Dame „Nonja“ gestorben

Sie griff zu Farbe und Pinsel und malte Bilder, erregte 2009 als erster Affe auf Facebook weltweite Aufmerksamkeit und testete u. a. auch die mittlerweile vorübergegangene Modeerscheinung Fidget Spinner: Am Dienstag musste der Wiener Tiergarten Schönbrunn die traurige Mitteilung machen, dass Orang-Utan-Weibchen „Nonja“ in den Morgenstunden eingeschläfert werden musste. Die Nierenprobleme, unter denen der Menschenaffe bereits seit Längerem ´gelitten hatte, hätten sich derart verschlechtert, dass „uns keine andere Wahl blieb, als ‚Nonja‘ zu erlösen“, so Zootierarzt Thomas Voracek.