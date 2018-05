Perus WM-Gegner setzen sich für Guerrero ein!

Die Kapitäne von Perus Gruppengegnern bei der Fußball-WM in Russland haben für eine Teilnahme ihres wegen Dopings gesperrten peruanischen Kollegen Paolo Guerrero plädiert. In einem Brief an den Weltverband (FIFA) baten der Franzose Hugo Lloris, der Australier Simon Kjaer und der Däne Mile Jedinak, Mitgefühl mit dem 34-Jährigen zu zeigen und die Sperre vorübergehend aufzuheben.