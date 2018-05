Detroit: Become Human: Viele Fragen, keine Antwort

Fazit: „Detroit: Become Human“ ist ein cineastisch inszeniertes und packend erzähltes „Drama-Adventure“, das - Anleihen bei Science-Fiction, klassischen Detektiv-Storys und auch dem Horror-Genre nehmend - beim Spieler vor allem eines schafft: Fragen aufzuwerfen und damit zum Denken anzuregen. Fragen, die brandaktuell sind und von uns als Menschheit in den kommenden Jahren dringend Antworten verlangen - sei es, was das Thema Migration betrifft, oder wie wir auf Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz reagieren. Dass sich der Titel in spielerischer Hinsicht - wie bereits seine Vorgänger - zuweilen im Banalen verliert (Wäsche abhängen, Essen servieren etc.), ist angesichts daraufhin wieder volle Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelligkeit abverlangender Momente verzeihbar. Gerade das Wechselspiel aus actiongeladenen und nachdenklichen, ruhigen Momenten trägt letztlich positiv zur Identifikation des Spielers mit den handelnden Figuren bei. Im besten Falle gelingt (nicht zuletzt dank hervorragender Motion-Capture-Arbeit teils prominenter Schauspieler), was in naher Zukunft auch uns Menschen passieren könnte: dass wir Empathie für die Maschinen empfinden.