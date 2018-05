Wiener Villenmarkt mit Rekord-Umsatz

In Bewegung sind durch die große Nachfrage auch die Kaufpreise: Wer es sich leisten kann, muss mit rund zwei Millionen Euro als Mittelwert kalkulieren. „Die Erfahrung zeigt, dass oft die konkrete Mikrolage, wie einzelne Straßenzüge oder die Entwicklungsmöglichkeit der Liegenschaft, über die Höhe des Kaufpreises entscheidet“, so Sonja Kaspar von Otto Immobilien. In Grinzing und Pötzleinsdorf, wo das Angebot am größten ist, liegen die Preise im Mittel sogar zwischen rund drei und fünf Millionen Euro.