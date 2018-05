„Ich habe meinen Beruf erst selbst erfunden“

Am meisten Spaß hat der Wissenschaftler an der Arbeit mit jungen, interessierten Menschen. „Ihnen die Graffiti- und Street-Art-Kultur zu erklären, bringt vielfältigen Gewinn in Bezug auf Verständnis und Toleranz“, ist sich Siegl sicher. Kennt man sich mit Graffiti gut aus, geht es einem vielleicht auch mal so, wie einem Wiener Hausbesitzer. „Der fand an seiner Wand einen echten Banksy und ließ ihn fachmännisch und technisch aufwändig von der Fassade ablösen, um ihn für eine hohe Summe über das Wiener Dorotheum zu verkaufen. Daraufhin kamen so viele Anrufe von weiteren Menschen, die ebenfalls ein Schablonen-Graffito auf ihrer Wand entdeckten, in der Hoffnung, auch das Werk eines bekannten Künstlers an der Fassade zu haben.“