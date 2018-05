Das Prater-Catchen geht in die nächste Runde

Vor knapp einem Jahr erlebte der Catch-Sport-Kult, nach mehr als zwanzig kampflosen Jahren, in Wien sein großes Revival. Nach dem beachtlichen Erfolg geht das Prater-Catchen nun in die zweite Runde: Am 2. Juni kehren Europas beste Wrestler zurück in den Prater. Dass sich auch der diesjährige Wettkampf großer Beliebtheit erfreut, zeichnet sich bereits jetzt, kurz nach Start des Kartenvorverkaufs, ab.