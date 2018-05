Urlaubsflirt: One-Night-Stand oder große Liebe?

Über 50 Prozent der Österreicher nutzen Online Dating-Angebote. Warum diese also nicht länderübergreifend einsetzen? Wer nicht bis zur Reise warten möchte, kann vorab den Standort in den Dating-Apps anpassen, um bereits frühzeitig mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen. So bleibt mehr Zeit für Unterhaltungen und man kann eine Vorstellung von der Person entwickeln bevor es zum ersten Date im Ausland kommt. „Bei Once erhält man täglich individuelle Matches für die im Profil angegebene Location. Das Feature “Rate Your Date„, mit dem User das Verhalten und die Profilangaben des Gegenübers bewerten und einsehen können, sorgt zudem für mehr Sicherheit beim ersten Treffen“, so die Dating-Expertin. Ein weiterer Pluspunkt: Je näher der Urlaub rückt, desto größer sind Spannung und Vorfreude auf das tatsächliche Date.