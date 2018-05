Kann man Palmöl überhaupt vermeiden?

„Mehr als 40 % der Palmölmenge in Lebensmitteln werden bei uns in Form von Pizza, Backwaren, Knabbergebäck und anderen Fertigprodukten gegessen“, berichten Sabine Bisovsky und Eva Unterberger. Die beiden österreichischen Ernährungswissenschafterinnen haben sich mit dem brandheißen Thema auseinandergesetzt und Tipps zusammengestellt, wie sich das Problem zumindest auf dem Teller so gut wie möglich vermeiden lässt. Wie immer gibt es auch hierbei mehr als nur eine Seite: