Sennas Monaco-Fabelrunde jährte sich zum 30. Mal!

Dabei hatte Senna damals die Pole eigentlich schon sicher, eh er am Ende nochmals alles riskierte. „Ich bin praktisch nach Instinkt gefahren. Es war, als wäre ich in einer anderen Dimension, wie in einem Tunnel - es war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Wenn ich fahre, nimmt es mich manchmal so ein, dass ich nichts anders mehr mitbekomme“, sagt der 1994 als dreifacher Weltmeister in Imola tödlich verunglückte Senna in dem Porträt.