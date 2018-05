Deutschland will Puigdemont an Spanien ausliefern

Der Politiker wurde am 25. März auf Grundlage eines von Spanien erwirkten Europäischen Haftbefehls auf der Durchreise in Schleswig-Holstein festgenommen. Das OLG in Schleswig erließ einen Auslieferungsbefehl wegen des Vorwurfs der Untreue, setzte diesen aber gegen Auflagen außer Vollzug. Puigedemont wurde nach der Hinterlegung einer Kaution von 75.000 Euro aus dem Gefängnis von Neumünster entlassen, darf Deutschland aber nicht verlassen und muss sich wöchentlich bei der Polizei melden. Derzeit hält er sich in Berlin auf.