Hilaria & Alec Baldwin: Ihr 4. Baby in vier Jahren

Hilaria Baldwin ließ Fans an den Schwangerschaften teilhaben

Hilaria Baldwin ließ ihre Fans bisher detailliert an allen ihren Schwangerschaften teilhaben. Vor wenigen Tagen zeigte sie sogar ein Vorher-Nachher-Selfie ihres Babybauchs - eines am 17. Mai kurz nach der Geburt und das andere nur zwei Tage später. „Erschöpft, aber erlöst, dass der Babybauch weg ist“, meinte sie und postete gleich danach noch ein Selfie in Unterwäsche. „Ich poste nach der Geburt meiner Babys immer innerhalb von 24 Stunden ein Foto in diesem Spiegel im Krankenhauszimmer."