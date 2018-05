„Edler“ Fahrraddieb versperrte wildfremde Räder

Im Laufe der Erhebungen führte der Tatverdächtige die Beamten zu diversen an verschiedenen Orten abgestellten Fahrrädern. Der Mann gab an, diese unversperrt und herrenlos im Grazer Stadtgebiet vorgefunden und dann selbst mit eigenen Schlössern versperrt zu haben. Bei einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung fanden die Polizisten 27 aufgebrochene Fahrradschlösser, 19 intakte Fahrradschlösser, drei Fahrradsattel, drei Fahrrad-Kotflügel, zwei Gepäcksträger und ein weißes Rennrad. Die aufgefundenen Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt.