Viel Luft unter den Sohlen

Die Breitwand, also jene markante und weithin sichtbare Kletterwand im Norden Döbriachs am Millstätter See ist für Wolfgang Gfrerer fast wie ein zweites Wohnzimmer. Lässt es die Zeit zu, dann packt der bergbegeisterte Instandhaltungsprofi bei Infineon seine Klettersachen und steigt ein. Denn durch die Breitwand führt auch der Klettersteig „Luft unter den Sohlen“. 100 Höhenmeter geht’s dabei senkrecht, teils sogar überhängend durch die Wand. „Ein Sportklettersteig im Schwierigkeitsgrad D/E, also sehr schwer“, erklärt der 49-Jährige. Trotzdem war ausgerechnet dieser harte „Eisenweg“ Wolfgangs Erster.