In Graz: Flugzeug auf Hoteldach gehievt

Der Transport des Rumpfes sorgte Anfang April für großes Aufsehen in Graz, in den letzten Wochen wurde das Flugzeug zusammengebaut und neu lackiert, am Dienstagvormittag ist es schließlich auf dem Dach vom Hotel Novapark gelandet. Zwei Kräne brauchte es, um das 54 Tonnen schwere Flugzeug mit einer Flügelspannweite von 43 Metern anzuheben. Die „Iljuschin Il-62M“ soll künftig als Eventlocation genutzt werden. Ein zweites Flugzeug soll folgen: eine „Boeing 727-200“.