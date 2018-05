Obamas machen mit Netflix gemeinsame Sache

Barack Obama erklärte in einer Stellungnahme, er hoffe sehr darauf, mit Michelle die vielen talentierten, kreativen und inspirierenden Stimmen fördern zu können, die ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen Menschen unterstützten. „Wir wollen ihnen helfen, ihre Geschichten mit der ganzen Welt zu teilen.“ Michelle Obama erklärte: „Barack und ich haben immer an die Macht des Geschichtenerzählens geglaubt - um uns zu inspirieren und unser Denken über die Welt zu verändern.“ Für die Kooperation gründete das einstige First Couple eine Produktionsfirma mit dem Namen Higher Ground.