Assad-Regime: „Damaskus wieder komplett sicher“

Räumung in Nacht-und-Nebel-Aktion

Laut der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle hatte sich die Terrormiiz mit der Regierung auf eine Waffenruhe und den Abzug ihrer Kämpfer geeinigt. Eine Bestätigung seitens der Regierung gibt es dafür allerdings nicht, jedoch erklärte ein Vertreter des Militärs der staatlichen Nachrichtenagentur Sana, es habe eine derartige Vereinbarung tatsächlich gegeben, um so Frauen und Kinder in Sicherheit bringen zu können. 1600 Kämpfer und Zivilisten seien nach Angaben der Beobachtungsstelle mit Bussen - 32 an der Zahl - fortgebracht worden, „in der Nacht und im Geheimen“, weil die Regierung nicht bestätigen wollte, mit der Terrormiliz zu verhandeln. Vielmehr erklärte später ein Militärsprecher, die Armee habe „eine große Zahl Kämpfer“ der IS-Miliz „eliminiert“ und damit die Kontrolle über Jarmuk und Tadamun zurückerlangt.