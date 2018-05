Cleveland schaffte 2:2-Ausgleich gegen Boston!

„Ich arbeite jeden Tag an meinem Körper, um in der bestmöglichen Verfassung zu sein“, betonte der 33-jährige Matchwinner unmittelbar nach der Partie. James beschäftigte sich aber bereits mehr mit dem fünften Spiel, das in der Nacht auf Donnerstag (2.30 Uhr MESZ/live DAZN) in Boston stattfindet. „Das ist eine feindliche Umgebung“, meinte der 2,03 Meter große Small Forward, der sein achtes NBA-Finale en suite anpeilt. Die Celtics haben in diesem Jahr bisher sämtliche neun Play-off-Heimspiele im TD Garden für sich entschieden.