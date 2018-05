Ex-Weltmeisterin klagt wegen sexuellen Missbrauchs

Kukors Smith reichte die Klage am Montag bei einem Gericht in Kalifornien ein. Sie beschuldigt ihren einstigen Trainer, sie erstmals im Alter von 16 Jahren berührt und geküsst zu haben. Schon drei Jahre früher soll sich der Coach mit eindeutigen Absichten das Vertrauen der Schwimmerin in einem Club bei Seattle erschlichen haben. Der Trainer weist die Anschuldigungen zurück und ist deswegen nicht strafrechtlich belangt worden.