Austrias Talfahrt: Die violette Bankrotterklärung

Klar hätte die Austria letzten Dienstag in Wolfsberg gewinnen können (wenn man hinten nicht so gepatzt und vorne besser getroffen hätte). Klar hätte die Austria Sonntag in St. Pölten gewinnen können (wenn ein reguläres Tor nicht zu Unrecht wegen Abseits aberkannt worden wäre, Grünwald einen Elfer nicht an die Stange gesetzt hätte). Hat sie aber nicht. Sondern zweimal verloren. Gegen den Vorletzten und Letzten. Peinlich, blamabel, indiskutabel, was die Mannschaft seit Wochen abliefert, die Zahlen belegen dies, in den letzten sechs Spielen wurde ein Punkt geholt. Was Negativrekorde zur Folge hat: Das 0:2 in St. Pölten war die 17. Saisonniederlage - gab’s noch nie bei Violett! 55 Gegentore in einer Saison kassierte man noch nie!