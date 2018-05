Das nötige Quäntchen Glück hat dem STC gefehlt

„Uns fehlte eben auch das letzte Quäntchen Glück“, befand STC-Manager Stefan Schiess, litt vor allem mit dem Doppel Aichhorn/ Emesz mit: Nach 8:4-Führung ging das Match-Tiebreak noch 8:10 verloren. Weil auch Marco Kirschner/ Pongratz leer ausgingen, war die 4:5-Niederlage besiegelt. Fürs Meisterrunden-Ticket muss nun am Samstag bei Altenstadt ein Sieg her. „Da wollen wir wieder, voll aufmagaziniert sein“, kündigt Schiess an.