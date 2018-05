Die Sieglosen haben Nase noch vorn

Strobl: Was im Vorjahr Bürmoos „gelang“, betrifft heuer den nächsten Aufsteiger. Als Sechster überwintert und trotzdem im Abstiegskampf gefangen. Dabei stellten die Wolfgangseer zur Saisonhälfte gar die stärkste Offensive der Liga. Beim 1:6 gegen den SAK war davon nichts zu sehen. Ab Feisers 1:0 - ein Elfer nach Foul an Jukic - spielte Blau-Gelb Einbahnstraßenfußball. Coach Halada klagte zuletzt regelmäßig über fehlendes Spielglück. Die Statistik zeigt: Sieben Partien ohne Sieg - nur Schlusslicht Bergheim nagt nach neun Spielen am Stück noch länger am Hungertuch. Jetzt wartet der Keller-Hit gegen Hallwang.