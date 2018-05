Erster Aufstieg nach über 50 Jahren

Im Frühjahr 2006 schnürte Herbert Sunkler selbst noch seine Schuhe für Scheffau. In einem Herzschlagfinale hatte man gegen Elsbethen noch das Nachsehen. Der damalige Vizemeister-„Titel“ war in der 51-jährigen Klubgeschichte das Höchste der Gefühle. Zwölf Jahre später ist Sunkler Sektionsleiter und gilt als Architekt hinter der unnachahmlichen Erfolgssaison. Beim Schlusslicht aus Bergheim gab’s auf heimischem Terrain einen auf allen Ebenen souveränen 6:0-Sieg. Dass Goalgetter Johann Leutgeb einen Doppelpack schnürte, kann mittlerweile schon als Gewohnheit abgetan werden. Dies ist aber nur ein Puzzleteil in der Erfolgsgeschichte: „Wir hatten in diesem Jahr eine gewaltige Trainingsbeteiligung, jeder hat mitgezogen“, zeigte sich Sunkler begeistert von den Akteuren.