Jürgen Melzer gewinnt Krimi in French-Open-Quali!

Das österreichische Aufgebot in der Qualifikation der Herren für die Tennis-French-Open in Paris ist am Montag in der ersten Runde von vier auf zwei Spieler halbiert worden. Dennis Novak und Jürgen Melzer sind nach Auftakt-Erfolgen weiter im Rennen, Sebastian Ofner und Gerald Melzer schieden aus. Bei den Damen steigen Barbara Haas und Julia Grabher erst in die Konkurrenz ein.