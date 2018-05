Bienen fliegen auf die bunten Blumenwiesen

Bunte Straßenränder, Blumenwiesen und Lebensraum für Bienen, Insekten und Vögel -- das will der Naturschutzbund in Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg sowie dem Naturgärtner Reinhard Witt mit dem Projekt „Naturnahe Blühflächen in Pilotgemeinden“ erreichen. „Schon seit Jahren sind Institutionen speziell in Vorarlberg und Deutschland bestrebt, Flächen anders zu nutzen und ein paar Blumen mehr wachsen zu lassen“, sah sich Dr. Hannes Augustin, Landesgeschäftsführer vom Naturschutzbund Salzburg, im vergangenen Jahr selbst im „Ländle“ um.