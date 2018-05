Neue Rezepte gegen den Hausärzte-Mangel

30 Gesundheitszentren bis zum Jahre 2025

In Wien sollen Fördergelder in Form eines Startbonus von 44.000 Euro Hausärzte in bestimmte Bezirke bringen. Auch Bonuszahlungen für längere Ordinationszeiten sollen den Beruf attraktiver machen. In Oberösterreich gibt es aktuell 51 Bewerber für 104 Praxen - Hausärzte sowie Fachärzte. Bei den Primärversorgungszentren nimmt dieses Bundesland eine Vorreiterrolle ein. Derzeit arbeiten Ärzte und viele andere Gesundheitsberufe an drei Standorten unter einem Dach und bieten auf diese Weise mehr Leistungen an. Auch in der Steiermark will man bis 2025 mit 30 regionalen Gesundheitszentren Herr der Lage werden. Mehrere Ärzte teilen sich Räume und medizinische Geräte. Das erste Zentrum wurde bereits vor rund zwei Jahren im ehemaligen Spital von Mariazell eröffnet.