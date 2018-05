Jetzt darf Viveiros von der NHL träumen!

Manny Viveiros ist auf der Überholspur! 21 Jahre war der Kanadier in Österreich. Da wurde Manny sowohl mit VSV als auch mit KAC je zweimal Meister als Spieler. Dann war er in Klagenfurt auch viereinhalb Jahre Coach, zweieinhalb Manager - drei Jahre gab er zudem im Nationalteam die Kommandos. Nach zwei Saisonen in Ingolstadt (DEL) kehrte er ’16/17 nach Kanada heim - wo er seither äußerst erfolgreich bei Swift Current in der WHL als Trainer tätig ist. „Diese Liga ist top für die Entwicklung“, so Viveiros.