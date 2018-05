Springfestival macht Graz zur pulsierenden Stadt

Von 13. bis 17. Juni verwandelt sich Graz wieder in eine pulsierende Metropole: Mehr als 10.000 Besucher aus ganz Europa werden heuer beim Springfestival erwartet. Weit über 100 Acts werden auftreten, wobei so wie früher wieder einige Stars dabei sind. Wer hingehen will, sollte sich also schleunigst eine Karte sichern.