In Bedrängnis: Frisöre müssen Haare lassen

Türkische Frisöre locken mit günstigen Preisen und flexiblen Öffnungszeiten. Sie sind besonders bei jungen Männern beliebt. Allein auf der Donaufelder Straße in Wien-Floridsdorf bieten auf 330 Laufmetern gleich sieben Figaros ihre Dienste an. Alteingesessene Hairstylisten lassen kein gutes Haar an der Billigkonkurrenz.