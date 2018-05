Motorradlenker von Autofahrerin übersehen - tot

Mit ihrem Auto war die 34-jährige Vöcklabruckerin am Pfingstmontag um 11.30 Uhr auf einer Gemeindestraße in St. Lorenz unterwegs und fuhr in Richtung Thalgauer Landesstraße. Als sie zur Kreuzung kam, stoppte sie ihren Wagen, um einen andere Pkw vorbeifahren zu lassen.