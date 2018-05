Aschenbachs langsames Sterben in Venedig

Durch den lautstarken Schlussbeifall des Premierenpublikums war die Begeisterung für die Darbietung von Benjamin Brittens Oper „Death in Venice“- nach Thomas Manns berühmter Novelle „Der Tod in Venedig“ aus dem Jahr 1911 - am Linzer Musiktheater deutlich spürbar. Tatsächlich fasziniert Brittens Kompositionskunst in ihrer phantasiereichen Klanglichkeit, den delikaten Innenstrukturen und ihrer affektbetonten Dramaturgie, mit den Handhabungen von Solo - und Chorpartien, effektbetonter Dynamik und ansprechenden rhythmischen Gestaltungen die musikempfängliche Zuhörerschaft.