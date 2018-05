Räuber nahm Wiener Zettelpoet in den Schwitzkasten

„Wurde überfallen. Steh unter Schock. Nun trau ich mich nicht mehr, bei Nacht meine Gedichte zu plakatieren. Ratlose Angst“, mit diesen Worten schilderte der Wiener Zetteldichter Helmut Seethaler auf seiner Facebook-Seite das ihm Widerfahrene. In der Nacht auf Sonntag war Seethaler in der Wiener Leopoldstadt unterwegs, als sich ihm kurz vor Sonnenaufgang in der Lampigasse ein Täter in den Weg stelle und Geld forderte.