Lenkerin eingeschlafen: Frontal in Gegenverkehr

Eine erst 17-jährige Pkw-Lenkerin hat am Vormittag des Pfingstmontag auf der Loferer Straße (B178) in Itter im Bezirk Kitzbühel einen Frontalzusammenstoß verursacht. Sie war nach eigenen Angaben, so die Polizei, eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten.