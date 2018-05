Carballes Baena ist Thiems erste Hürde in Lyon

Dominic Thiem bekommt es zum Auftakt des mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turniers in Lyon mit dem Spanier Roberto Carballes Baena zu tun. Der Ranglisten-77. setzte sich am Montag in der ersten Runde gegen den slowenischen Qualifikanten Laslo Djere nach hartem Kampf mit 7:6 (3), 6:7 (4), 6:3 durch.