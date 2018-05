Schwarzes Eis: So gefährlich ist der Food-Trend

Rabenschwarzes Essen kennt man bereits von diversen Food-Festivals. Mittlerweile begeistern auch in Wien dunkle Burgerbuns oder Hot Dogs die Food-Fans der Stadt. Der neueste Trend im Netz ist nun: Schwarzes Eis. Zahlreiche Websites warnen jedoch bereits vor den dunklen Leckerbissen. Also was steckt wirklich hinter dem neuen Trend?