Autsch! Michelle Hunziker kracht in die Kamera

Das muss weh getan haben! Michelle Hunziker hat mit einem Sturz vor laufender Kamera für Aufsehen gesorgt. Während Proben zu ihrer Show „Vuoi Scommettere?“, dem italienischen Pendant von „Wetten, dass ..?“, kam es zu einer Panne. Die 41-jährige Moderatorin stürzte mit einem Glas in der Hand von der Bühne und krachte direkt in die Kamera. Die sexy Blondine nahm den Fauxpas aber mit Humor: „Ich wollte direkt in eure Wohnzimmer geschleudert werden“, schrieb sie auf Instagram.