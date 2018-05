WM-Aus für Nainggolan: Er macht es wie Wagner

Belgiens Nationalteam tritt bei der WM in Russland überraschend ohne Mittelfeld-Star Radja Nainggolan an. Teamchef Roberto Martinez berief den Akteur des italienischen Champions-League-Halbfinalisten AS Roma nicht in das am Pfingstmontag veröffentlichte vorläufige 28-Mann-Aufgebot, das er am 4. Juni auf 23 Spieler reduzieren wird. Der 30-Jährige gab daraufhin, wie es bereits Sandro Wagner bei den Deutschen getan hatte, seinen Team-Rücktritt bekannt.