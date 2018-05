Japaner stirbt beim 8. Versuch Berg zu erklimmen

Dritter Todesfall in diesem Jahr

Es war bereits der dritte Todesfall in der diesjährigen Klettersaison. Jedes Jahr versuchen Hunderte Bergsteiger im April und Mai, den Gipfel des Berges an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet auf nepalesischer Seite zu bezwingen. Bisher schafften das mehr als 5000 Menschen, Hunderte kamen bei dem Versuch, den Mount Everest zu bezwingen, ums Leben.