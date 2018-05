Zulj: Sturm-Verbleib, außer Millionenangebot kommt

Da gelang dem Offensivspieler, der vor seinem WAC-Transfer 2014 ein Sturm-Angebot ausgeschlagen hatte, auch der Sprung ins ÖFB-Nationalteam. Beim 4:0-Erfolg gegen Luxemburg am 27. März verhalf ihm Foda zum Debüt. Es ist davon auszugehen, dass er auch am Dienstag in den ÖFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Russland, Deutschland und Brasilien nominiert wird. „Es ist unglaublich, was ich alles in nur einem Jahr erlebt habe. Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich ihn für deppert erklärt“, gab Zulj zu.