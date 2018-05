Weg von der EU: Serbien erwägt Politikwechsel

„Ambitioniert, aber machbar“

Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnete die für Serbien und Montenegro in Aussicht gestellte Perspektive 2025 vergangene Woche beim EU-Balkan-Gipfel in Sofia als „ambitioniert, aber gleichzeitig machbar“. Frankreichs Präsident Macron ist dagegen der Auffassung, dass es eine Erweiterung nicht vor einer tiefgreifenden Reform der heutigen EU geben könne. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel lehnt jedes konkrete Beitrittsdatum ab: Die sechs EU-Aspiranten auf dem Balkan müssten durch Reformen in Richtung Rechtsstaatlichkeit erst beitrittsreif werden, so die Kanzlerin.