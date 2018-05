FPÖ in Regierung: „Kein Unterschied zu vorher“

Die Freiheitlichen bleiben trotz pro-europäischer Ausrichtung der türkis-blauen-Regierung bei ihrer EU-kritischen Position. Das erklärte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor seinem ersten Brüssel-Besuch als Vizekanzler. „Wir bekennen uns als österreichische Patrioten zum europäischen Friedensprojekt. Zugleich werden wir weiter Kritik an Fehlentwicklungen in der EU üben“, sagte Strache, der am Mittwoch in Brüssel am EU-Rat „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ teilnehmen wird.