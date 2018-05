Frankfurt-Torwart macht sich über Ribery lustig

Zur Vorgeschichte: Mit einem sehr eigenwilligen Jubel sorgte Ribery bei der Meisterfeier der Münchner in der Allianz Arena für zahlreiche Lacher. Der Franzose wurde von einem Kameramann aufgefordert, mit der Meisterschale zu jubeln. Doch Ribery machte es auf seine eigene Art. Der 35-Jährige rief lediglich das Wort „Jubel“ in die Kamera. Das Video entwickelte sich zu einem Renner in den sozialen Netzwerken.