Salzburg: Erst Brutalo-Foul, dann Last-Minute-Tor!

Die Salzburger „Bullen“ haben vor ihrer Meisterparty einen Zittersieg eingefahren. Die Salzburger bejubelten am Sonntag in der vorletzten Runde der Bundesliga ein 1:0 (0:0) gegen den SV Mattersburg. Den entscheidenden Treffer vor 14.441 Zuschauern erzielte Fredrik Gulbrandsen erst in der 95. Minute. Danach erhielten die Salzburger zum fünften Mal in Serie den Meisterteller überreicht. Salzburg musste nach Rot für Hannes Wolf, der Okugawa brutal foulte, ab der 56. Minute mit einem Mann weniger auskommen. Alle Highlights oben im Video!