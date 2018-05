Radfahrerin wurde von Stromleitung getroffen

Samstag gegen 13.40 Uhr riss eine Windböe in Stockach, eine Fichte auf einer Höhe von drei Metern ab, welche in weiterer Folge auf die Stromleitung stürzte. Dadurch wurde eine der drei Leitungen abgerissen und fiel auf den Radweg. Dabei wurde eine 56-jährige deutsche Radfahrerin von der herabfallenden Leitung am Kopf gestreift. Se kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu.