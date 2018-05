Austria vor Umbruch: „Hängen in der Scheiße drin“

Zusammenspiel „aus Verunsicherung und ein paar anderen Faktoren“

Nach dem 0:2 gegen St. Pölten am Sonntag steht die Austria weiter bei 40 Punkten - so wenig hatte die Austria in der Bundesliga-Geschichte nur am Ende der Saison 1997/98. „Das ist natürlich absolut enttäuschend. Wenn man einmal drinnen ist in der Gasse, dann ist es schwer rauszukommen“, analysierte Letsch, der generell „ein Zusammenspiel aus Verunsicherung und ein paar anderen Faktoren“ ortet. „Unterm Strich machen wir zu viele Fehler, und unterm Strich sind wir vorne nicht gefährlich“, erklärte der Deutsche.