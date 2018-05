Schweden erobert WM-Titel im Penaltyschießen

In einem umgekämpften und dramatischen Finale hat sich Schweden den Titel bei der 82. Eishockey-Weltmeisterschaft geholt. Die Skandinavier setzten sich am Sonntag in Kopenhagen gegen die Schweiz 3:2 (1:1,1:1,0:0;0:0) nach Penalty-Shootout durch. Für das „Tre Kronor“-Team war es der insgesamt elfte WM-Titel. Auch im Vorjahr war Gold an die Schweden gegangen.