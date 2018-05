Kommentar: „Die im Dunkeln sieht man nicht“

In den USA gibt es einen Stiefmutter-Tag

Jesus selbst hat uns immer wieder vorgelebt, dass wir vor allem auf jene achtgeben sollen, die in der Gesellschaft nicht gesehen werden. Auf jene, die keine große Lobby haben. In den USA passiert das bereits. Dort gibt es schon seit längerem den sogenannten Stiefmutter-Tag. Einen Tag, an dem Danke gesagt werden kann, für all das, was Stiefmütter täglich leisten. Ein Tag, an dem positiv auf Stiefmütter geschaut wird. Dieser Tag findet eine Woche nach dem Muttertag statt.