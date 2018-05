Maresic verlängert bis 2020 bei Sturm Graz

Durchbruch in dieser Saison

Maresic schaffte schon im Sommer 2016 den Sprung zu den Profis, der Durchbruch gelang aber erst diese Saison, in der er sich einen Stammplatz erkämpfte. Mit 40 Pflichtspieleinsätzen (33 in der Liga, 4 in der Europa-League-Quali und 3 im ÖFB Cup) hatte er großen Anteil an der starken Saison der Grazer. „Dario hat in dieser Saison bereits viele entscheidende Spiele bestritten, in welchen er unglaubliche Coolness ausgestrahlt und seine fußballerischen Qualitäten unter Beweis gestellt hat“, lobte Kreissl den Sturm-Rohdiamanten.