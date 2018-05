Nadal nach Sieg in Rom wieder Nummer eins

Rafael Nadal hat in Rom wieder die Führung in der Tennis-Weltrangliste vom Schweizer Roger Federer zurückerobert. Der Spanier gewann am Sonntag das Finale des ATP-1000-Turniers in der italienischen Hauptstadt nach 2:10 Stunden und einer Regenunterbrechung gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:1, 1:6, 6:3.